01 Ocak 2024, Pazartesi
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Filistin'e destek yürüyüşünde alçak saldırı! Vatandaşa "Siz Arap sevicisiniz" diyerek yumruk attı
Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla Galata Köprüsü'nde düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" etkinliği gerçekleşti. Ancak tören sonrası alçak bir saldırı yaşandı. Destek yürüyüşünden elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen İsmail Aydemir adlı vatandaş, "Siz Arap sevicisiniz" diyen bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı. İşte o anlar…