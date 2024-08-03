03 Ağustos 2024, Cumartesi
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"Filistin insanlığını kaybetmemiş her insanın meselesidir"
Hamas Lideri İsmail Haniye'nin şehadeti öncesi yaptığı çağrı üzerine binlerce kişi Ayasofya Meydanı'na akın etti. 7'den 70'e herkes Ayasofya'ya akın etmeye devam ederken mitingde kürsüye çıkan Gazzeli bir çocuk, "Bu zor süreçte sizlerden dayanışmadan ziyade ciddi bir destek bekliyorum. Filistin insanlığını kaybetmemiş her insanın meselesidir" diye konuştu.