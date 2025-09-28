29 Eylül 2025, Pazartesi

Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan A Haber’de: Başkan Erdoğan Filistin’in yanında çok güçlü şekilde duruyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2025 19:24
BMGK’da yapılan toplantının ardından, dünyadan birçok ülke Filistin’i bir devlet olarak kabul ettiğini ve İsrail’in Gazze’de masum insanlara yönelik bir soykırım gerçekleştirdiğini açıkladı. Özellikle de Başkan Erdoğan’ın kurulda yaptığı tarihi açıklamalar büyük yankı uyandırdı. Bu toplantının ardından A Haber spikeri Gökhan Kurt’a özel röportaj veren Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Ağabekyan, Türkiye’nin ilk günden bu yana Filistin’e yardım ettiğini vurgulayarak, Başkan Erdoğan’ın Filistin’in yanında güçlü bir duruş sergilediğinin altını çizdi.
