Fikir ayrılıklarının merkezi altılı masada tek ortak nokta tehdit dili! Kılıçdaroğlu'ndan sonra sıra Ali Babacan'da!

2023 seçimleri yaklaşırken altılı maada yükselen farklı sesler ve fikir ayrılıkları da siyaset gündeminde damga vuruyor. Ancak ittifak içinde her ne kadar fikir ayrılıkları olsa da liderlerin buluştuğu bazı ortak söylemler var. AK Parti'de bakanlık yaptığı dönemde CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen Babacan'ın bugün kullandığı cümleler dikkat çekiyor. Kılıçdaroğlu ile paralel mesajlar veren Babacan'ın sözleri ve tavırları da tartışmaları beraberinde getiriyor. Kılıçdaroğlu öğretmenleri, çiftçileri, memurları, öğretmenleri tehdit etmesiyle gündeme gelirken Babacan'ın da bu dili benimsemesi dikkat çekiyor. Özellikle son dönemde yerli ve milli adımları hedef alan Babacan SİHA'lar hakkında "Bu projeyi öyle bir hale getirdiler ki, bu çok kutsal dokunulmaz. Kusura bakmayın dokunacağız." ifadelerini kullandı. İşte Millet İttifakı'ndaki tehdit dili gerçekleri...