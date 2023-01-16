17 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Fikir ayrılıklarının merkezi altılı masada tek ortak nokta tehdit dili! Kılıçdaroğlu'ndan sonra sıra Ali Babacan'da!

Fikir ayrılıklarının merkezi altılı masada tek ortak nokta tehdit dili! Kılıçdaroğlu'ndan sonra sıra Ali Babacan'da!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.01.2023 23:00
2023 seçimleri yaklaşırken altılı maada yükselen farklı sesler ve fikir ayrılıkları da siyaset gündeminde damga vuruyor. Ancak ittifak içinde her ne kadar fikir ayrılıkları olsa da liderlerin buluştuğu bazı ortak söylemler var. AK Parti'de bakanlık yaptığı dönemde CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen Babacan'ın bugün kullandığı cümleler dikkat çekiyor. Kılıçdaroğlu ile paralel mesajlar veren Babacan'ın sözleri ve tavırları da tartışmaları beraberinde getiriyor. Kılıçdaroğlu öğretmenleri, çiftçileri, memurları, öğretmenleri tehdit etmesiyle gündeme gelirken Babacan'ın da bu dili benimsemesi dikkat çekiyor. Özellikle son dönemde yerli ve milli adımları hedef alan Babacan SİHA'lar hakkında "Bu projeyi öyle bir hale getirdiler ki, bu çok kutsal dokunulmaz. Kusura bakmayın dokunacağız." ifadelerini kullandı. İşte Millet İttifakı'ndaki tehdit dili gerçekleri...
2009’da akıl almaz engelleme
2009’da akıl almaz engelleme
İngiltere’de savunma ve güvenlik görüşmesi
İngiltere'de savunma ve güvenlik görüşmesi
Altılı masada tek ortak nokta tehdit dili!
Altılı masada tek ortak nokta tehdit dili!
Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar
Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü
Stockholm savcılığından skandal karar
Stockholm savcılığından skandal karar
Kuraklık tarımı vurur mu?
Kuraklık tarımı vurur mu?
AK Parti’de kritik MYK!
AK Parti’de kritik MYK!
Balıkçılara destek ödemeleri arttı!
Balıkçılara destek ödemeleri arttı!
2 bin hanenin elektriği üretilecek
2 bin hanenin elektriği üretilecek
Bakan Akar İngiltere’de
Bakan Akar İngiltere’de
Babacan’ın seçim vaadi İHA’lar: Dokunacağız
Babacan'ın seçim vaadi İHA'lar: Dokunacağız
Daha Fazla Video Göster