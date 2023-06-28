Fezlekeler raftan indi! Kemal Kılıçdaroğlu ceza alır mı?

Hakaret, tehdit, iftira ve terör propagandası... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hazırlanan 28 ayrı fezlekenin içinde yer alan iddialar bunlar. 2002'den bu yana yasama dokunulmazlığına sahip olan Kılıçdaroğlu, yeni dönemde Meclis'te yok, bu nedenle dokunulmazlığı kalktı ve yakın zamanda hazırlanabilecek iddianamelere göre yargılanabilir. Peki, Kılıçdaroğlu hapis cezası alabilir mi? İşte uzmanların görüşleri...

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