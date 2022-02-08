08 Şubat 2022, Salı
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FETÖ’nün suikast piramidi! ‘Keşif – istihbarat’ timi bulundu
Son dakika haberi... Yazar Necip Hablemitoğlu suikastını gerçekleştiren isimler tek tek belirlendi. Hablemitoğlu'na suikast talimatını FETÖ'nün iki numarası ve firari Türkiye imamı Mustafa Özcan verdi. Talimatı 6 kişilik suikast hücresine FETÖ'den tutuklu Enver Altaylı ulaştırdı. Bu arada adliyeye sevk edilen Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ın savcılık sorgusu başladı. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, detayları A Haber canlı yayınında anlattı.