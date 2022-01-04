04 Ocak 2022, Salı
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FETÖ'nün Belediyeler imamı tutuklandı
İstanbul Avcılar Belediyesi'nin FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan'la bağlantılı şirketlere verdiği ihalelerle ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında aktardı.