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FETÖ'nün Belediyeler imamı tutuklandı

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Giriş: 04.01.2022 12:25
İstanbul Avcılar Belediyesi'nin FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan'la bağlantılı şirketlere verdiği ihalelerle ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında aktardı.
FETÖ’nün Belediyeler imamı tutuklandı
FETÖ'nün Belediyeler imamı tutuklandı
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