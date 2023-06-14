14 Haziran 2023, Çarşamba
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FETÖ'cülerin hayalleri suya düştü! Başkan Erdoğan kazandı ülkeden kaçmaya başladılar
Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini var oluş mücadelesi olarak gören FETÖ'nün sözde yöneticileri ve üst düzey isimleri, 8'li masanın adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklenmesi için sosyal medya hesaplarından propaganda yaptı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte FETÖ mensuplarının hayalleri suya düştü. Örgüt üyelerinin paniğe kapıldıkları ve kaçış için plan yaptıkları ortaya çıktı. Bir FETÖ mensubunun çekip sosyal medyada paylaştığı video izleyenlere komedyen Doğu Demirkol'un geçmiş FETÖ'yü 'ti'ye aldığı görüntüleri hatırlattı.