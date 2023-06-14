14 Haziran 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları FETÖ'cülerin hayalleri suya düştü! Başkan Erdoğan kazandı ülkeden kaçmaya başladılar

FETÖ'cülerin hayalleri suya düştü! Başkan Erdoğan kazandı ülkeden kaçmaya başladılar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.06.2023 09:25
Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini var oluş mücadelesi olarak gören FETÖ'nün sözde yöneticileri ve üst düzey isimleri, 8'li masanın adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklenmesi için sosyal medya hesaplarından propaganda yaptı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte FETÖ mensuplarının hayalleri suya düştü. Örgüt üyelerinin paniğe kapıldıkları ve kaçış için plan yaptıkları ortaya çıktı. Bir FETÖ mensubunun çekip sosyal medyada paylaştığı video izleyenlere komedyen Doğu Demirkol'un geçmiş FETÖ'yü 'ti'ye aldığı görüntüleri hatırlattı.
FETÖ’cülerin hayalleri suya düştü!
FETÖ'cülerin hayalleri suya düştü!
Tayfun’dan yeni görüntüler!
Tayfun'dan yeni görüntüler!
Kabine toplanıyor! İşte masadaki konular
Kabine toplanıyor! İşte masadaki konular
Kılıçdaroğlu 2024 seçimine kadar...
"Kılıçdaroğlu 2024 seçimine kadar..."
CHP içerisinde mezhepsel bir yapılanma var
"CHP içerisinde mezhepsel bir yapılanma var"
Osman Gökçek A Haber’de konuştu!
Osman Gökçek A Haber'de konuştu!
CHP’de iç savaş! Özgür Özel de adaylık için hazır...
CHP'de iç savaş! Özgür Özel de adaylık için hazır...
Vatandaşlardan Ekrem İmamoğlu’na tepki!
Vatandaşlardan Ekrem İmamoğlu'na tepki!
Tepki çeken Hz. Ali çıksa yenemez sözleri
Tepki çeken "Hz. Ali çıksa yenemez" sözleri
Çocuklara yaz tatili önerileri!
Çocuklara yaz tatili önerileri!
Özel stratejisi! Canlı yayında çarpıcı sözler
Özel stratejisi! Canlı yayında çarpıcı sözler
İşte İnce’ye yapılan ‘kurultay’ kumpası!
İşte İnce'ye yapılan ‘kurultay’ kumpası!
Daha Fazla Video Göster