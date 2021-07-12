12 Temmuz 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları FETÖ'cüleri kurtarma vaadi ne anlama geliyor? 15 Temmuz'u gölgeleme çabası neden?

FETÖ'cüleri kurtarma vaadi ne anlama geliyor? 15 Temmuz'u gölgeleme çabası neden?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.07.2021 09:15
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'nın, KHK'yı hedef alan sözleri FETÖ'cü ve PKK'lıları sevindirdi. Karaca, KHK ile kamudan ihraç edilen terör örgütü üyelerini görevlerine iade edeceklerini belirterek bir tür "kurtarma" sözü verdi. Zülfü livaneli "FETÖ" demedi. "FETÖ tabirini ağzıma kimse takamaz" ifadelerini kullandı. Bunun arkasındaki gerçek ne? Tarihin değiştiği gecede neler oldu? Kılıçdaroğlu ve Akşener o gece neden meydanda değildi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
FETÖ'cüleri kurtarma vaadi ne anlama geliyor?
FETÖ'cüleri kurtarma vaadi ne anlama geliyor?
Kurban Bayramı tatili 11 gün mü olacak?
Kurban Bayramı tatili 11 gün mü olacak?
İmamoğlu 30 tane yalan katmış
"İmamoğlu 30 tane yalan katmış"
Zülfü Livaneli’nin FETÖ-Deniz Baykal-Bülent Ecevit açıklamaları ne anlama geliyor? | Bülent Erandaç: Bu CHP’ye atılan formattır!
Zülfü Livaneli’nin FETÖ-Deniz Baykal-Bülent Ecevit açıklamaları ne anlama geliyor? | Bülent Erandaç: Bu CHP’ye atılan formattır!
Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener 15 Temmuz'da neredeydi?
Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener 15 Temmuz'da neredeydi?
MSB'den Tek Atış! Tek Vuruş paylaşımı
MSB'den "Tek Atış! Tek Vuruş" paylaşımı
15 Temmuz darbe girişiminde neler yaşandı?
15 Temmuz darbe girişiminde neler yaşandı?
Bakan Koca'dan önemli çağrı
Bakan Koca'dan önemli çağrı
Gara'ya hava harekatı! 2 terörist etkisiz...
Gara'ya hava harekatı! 2 terörist etkisiz...
İhanet ve dirilişin yaşandığı gün
İhanet ve dirilişin yaşandığı gün
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'dan KHK'lılar hakkında skandal açıklama
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'dan KHK'lılar hakkında skandal açıklama
Ankara sokaklarında çöp rezaleti! Mansur Yavaş'a isyan: Z kuşağı da sizi tanıyor
Ankara sokaklarında çöp rezaleti! Mansur Yavaş'a isyan: Z kuşağı da sizi tanıyor
Daha Fazla Video Göster