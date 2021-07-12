FETÖ'cüleri kurtarma vaadi ne anlama geliyor? 15 Temmuz'u gölgeleme çabası neden?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'nın, KHK'yı hedef alan sözleri FETÖ'cü ve PKK'lıları sevindirdi. Karaca, KHK ile kamudan ihraç edilen terör örgütü üyelerini görevlerine iade edeceklerini belirterek bir tür "kurtarma" sözü verdi. Zülfü livaneli "FETÖ" demedi. "FETÖ tabirini ağzıma kimse takamaz" ifadelerini kullandı. Bunun arkasındaki gerçek ne? Tarihin değiştiği gecede neler oldu? Kılıçdaroğlu ve Akşener o gece neden meydanda değildi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu değerlendirdi.

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