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FETÖ'cülerden Ramazan vurgunu! Kolileri Yunanistan'daki FETÖ'cülere gönderiyorlar

A Haber
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Giriş: 24.03.2022 14:26
Fetullahçı Terör Örgütü, yine dini istismar etmeye devam ediyor. Bu kez de Ramazan öncesi yardımseverlerden "fakirlere yardım" adı altında para toplamaya başladı. İstihbarat raporlarına yansıyan bilgilere göre FETÖ'cüler yardım parasıyla aldıkları gıdaları paketleyip Yunanistan'daki firari FETÖ'cülere gönderiyorlar.
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