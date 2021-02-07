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FETÖ'cüler 1000 kılığa girebiliyorlar! AK Partili Bekir Bozdağ MİT kumpasının detaylarını anlattı

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Giriş: 07.02.2021 21:44
Güncelleme:07.02.2021 22:14
A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına katılan AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ MİT'e yönelik düzenlenen kumpasa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. FETÖ'nün CIA ile birlikte çalıştığını dile getiren Bozdağ, 15 Temmuz'u bu noktada örnek gösterdi. İşte Bozdağ'ın perspektifinden MİT kumpası...

AK Parti Yozgat Milletvekili MİT'e yönelik düzenlenen kumpasa ilişkin A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında değerlendirmelerde bulundu.

FETÖ CIA İLE ÇALIŞIYOR

FETÖ'nün CIA'ye bağlı bir istihbarat örgütü olduğunu ve beraber çalıştıklarını dile getiren Bozdağ, 15 Temmuz'un bu durumun somut örneği olduğunu ifade etti.

HEDEF TÜRKİYE'Yİ BÖLMEKTİ

Yapılan operasyonu sadece Hakan Fidan üzerinden tanımlamamak gerektiğini söyleyen Bozdağ, MİT'e yönelik saldırıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da hedef alındığını söyledi. Düzenlenen operasyonda MİT'i ve devleti düşürme hedefi olduğunu belirten Bozdağ ayrıca Türkiye'nin bölünmesinin de amaçlandığını ifade etti.

FETÖCÜLER 1000 KILIĞA GİREBİLİYOR

MİT kumpasında istihbaratın ele geçirilmeye çalışıldığını söyleyen Bozdağ, FETÖ mensuplarının 1000 kılığa girebildiğini ifade etti. Bozdağ ayrıca Türkiye'nin FETÖ ile mücadele noktasında uzun soluklu bir mücadele sürdürmesi gerektiğini söyledi.

7 Şubat 2012deki MİT Kumpasının perde arkasında ne var? Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman deşifre etti 7 ŞUBAT 2012'DEKİ MİT KUMPASI'NIN PERDE ARKASINDA NE VAR? SABAH GAZETESİ HABER MÜDÜRÜ NAZİF KARAMAN DEŞİFRE ETTİ

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