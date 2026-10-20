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Suzan Elik cinayetinde yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranan firari eşin ailesi hakim karşısında
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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Suzan Elik cinayetinde yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranan firari eşin ailesi hakim karşısında

İstanbul Çekmeköy'de boşanma aşamasındaki eşi Yunus Elik tarafından silahla vurularak öldürülen 3 çocuk annesi Suzan Elik'in cinayetine ilişkin davanın ikinci duruşması görüldü. Cinayetin aile üyeleriyle birlikte planlandığı iddiasıyla yargılanan sanıklardan ikisinin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan Yunus Elik'in firari olduğu dosyada duruşma 21 Ocak'a ertelendi.

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