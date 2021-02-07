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7 Şubat 2012'deki MİT Kumpası'nın perde arkasında ne var? Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman deşifre etti
15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı terör eylemini gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), hükümeti devirmek için açıktan giriştiği ilk operasyon olan 7 Şubat 2012'deki MİT Kumpası'nın 9. yılı… Peki, MİT'e yönelik operasyonun perde arkasında ne var? Amaç neydi? Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman süreci tüm detayları ile anlattı.
2011
13 EYLÜL
MİT YETKİLİLERİNİN PKK ÜYELERİYLE OSLO'DA YAPTIKLARI BİR GÖRÜŞMEYE AİT OLDUĞU İDDİA EDİLEN SES KAYDI İNTERNETTE YAYIMLANDI.
16 EYLÜL
ALP KAĞAN POLATKAN, GÖLBAŞI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA SES KAYITLARINA DAİR ŞİKAYET DİLEKÇESİ SUNDU.
25-26 KASIM
BAŞKAN ERDOĞAN'IN OFİSLERİNE DİNLEME CİHAZLARI YERLEŞTİRİLDİ VE ERDOĞAN O TARİHTE AMELİYAT OLDU.
5 ARALIK
MİT'İN HABER ELEMANI MURAT ŞAHİN YAKALANIP ERTESİ GÜN TUTUKLANDI.
19 ARALIK
CUMHURİYET SAVCILARI SADRETTİN SARIKAYA VE BİLAL BAYRAKTAR, GİZLİ TANIK "BAHAR"IN MİT'LE İLGİLİ 49 SAYFALIK İFADESİNİ ALDI.
2012
31 OCAK
BAZI MİT YETKİLİLERİNİN KULLANDIKLARI TELEFON HATLARI TESPİT EDİLDİ VE 3 AY SÜREYLE DİNLENİLMESİ KARARI ALINDI.
7 ŞUBAT
CUMHURİYET SAVCISI SADRETTİN SARIKAYA TARAFINDAN MİT MÜSTEŞARI HAKAN FİDAN ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADEYE ÇAĞRILDI.
8 ŞUBAT
BAŞKAN ERDOĞAN VE MİT GÖREVLİLERİ HAKKINDA 18 SAYFALIK DİLEKÇEDEN OLUŞAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU.
10 ŞUBAT
MİT PERSONELİ HÜSEYİN EMRE KUZUOĞLU VE YAŞAR HAKAN YILDIRIM'IN YAKALANMASI AMACIYLA MİT BÖLGE BAŞKANLIĞINA KOLLUK BİRİMLERİ TARAFINDAN GİDİLDİ.
MİT MÜSTEŞARI HAKAN FİDAN'IN ŞÜPHELİ OLARAK BAŞSAVCI VEKİLİ HÜSEYİN GÖRÜŞEN TARAFINDAN TELEFONLA İFADEYE ÇAĞRILDI.
SAVCILAR SADRETTİN SARIKAYA VE ADEM ÖZCAN İMZASIYLA MİT GÖREVLİLERİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI.
11 ŞUBAT
MİT GÖREVLİLERİNİ İFADEYE ÇAĞIRAN CUMHURİYET SAVCISI SADRETTİN SARIKAYA SORUŞTURMADAN ALINDI.
17 ŞUBAT
MİT KANUNU TBMM'DE DEĞİŞTİRİLDİ VE SORUŞTURMA İZNİ BAŞBAKANIN İZNİNE BAĞLANDI.
18 ŞUBAT
MİT GÖREVLİLERİ HAKKINDAKİ YAKALAMA KARARI KALDIRILDI.
20 ŞUBAT
SAVCI BİLAL BAYRAKTAR, ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA GÖNDERDİĞİ YAZIDA MİT MÜSTEŞARI HAKAN FİDAN'IN İFADESİNİN ALINMASINA İLİŞKİN TALİMATIN İADE EDİLMESİ İSTENDİ.
23 ŞUBAT
SORUŞTURMA BELGELERİ, FEZLEKE VE EKLERİ 5 TORBA İÇERİSİNE 23 KLASÖR OLARAK BAŞBAKANLIĞA GÖNDERİLDİ.
2013
30 OCAK
BAŞBAKANLIK MAKAMINCA MİT GÖREVLİLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE KARAR VERİLDİ.
22 MART
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI MİT GÖREVLİLERİ HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI.