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Ömer Çelik'ten fon vurgunu çıkışı: “Siyasi himayeyle hasıraltı edilmesine müsaade etmeyiz!”
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ömer Çelik'ten fon vurgunu çıkışı: “Siyasi himayeyle hasıraltı edilmesine müsaade etmeyiz!”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, fon dolandırıcılığı ve usulsüzlük iddialarına ilişkin kararlılık mesajı verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi doğrultusunda sorumluların üzerine tavizsiz gidileceğini belirten Çelik, meşru yatırımcıların korunacağını vurguladı. Çelik, “Hiçbir siyasi linç kampanyasıyla kimseyi mahkûm etmeyiz; ancak hiçbir iddianın siyasi himayeyle hasıraltı edilmesine de müsaade etmeyiz” dedi.

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