FETÖ yeniden yapılanma içinde! Örgüt tüm yönleriyle deşifre ediliyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2020 Faaliyet Raporu'nu açıkladı. Rapora göre Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yeniden yapılanma çabasında.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2020 Faaliyet Raporu'nu açıkladı. Rapora göre Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yeniden yapılanma çabasında.

Operasyonlarla bitme noktasına gelen FETÖ son bir umutla yeniden yapılanma çabasında. Dikkat çeken ifadeler Emniyet'in 2020 raporunda yer aldı. Raporda, FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede yürütülen çalışmalara ilişkin ayrıntılar yer aldı.

FETÖ'nün geçmiş ya da güncel suç faaliyetlerini deşifre etmeyi hedefleyen planlı operasyonlara ağırlık verilmesini sağlamak için elde edilen bilgi ve belgelerin analiz edilerek illerdeki kaçakcılık ve organize suçlarla mücadele birimleriyle paylaşıldığı belirtildi.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütün yeniden yapılanmaya çalıştığı şeklinde istihbari bilgiler alındığı ve bu doğrultuda da önleyici çalışmalar yürütüldüğü vurgulandı. Raporda ayrıca, kaçak konumda bulunan örgüt üyelerinin saklandığı, örgütün yeniden yapılanması amacıyla toplanılan, gaybubet evlerin tespitine yönelik teknik takip unsurlarını da içeren soruşturmalar yapıldığı aktarıldı.