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FETÖ için yolun sonu göründü

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Giriş: 07.03.2021 13:00
Güncelleme:07.03.2021 13:02
Türkiye 15 Temmuz 2016'da hain bir darbe girişimine maruz kaldı. 251 şehit verdik o gece. Ülke tarihindeki en büyük ihanetlerden birine maruz kalmıştı. Daha önce de yargı emniyet ve bazı toplumsal olaylarla ülkede karışıklığa yol açarak ve hükümeti devirmeye çalışan FETÖ, o gece hain yüzünü bir kez daha göstermişti. Ama özellikle 15 Temmuz'dan bu güne yapılan operasyon ve yürütülen soruşturmalarla örgütün devlet içindeki yapılanması çökertildi. Yurt dışında da FETÖ için çember daralıyor. Türkiye 15 Temmuz 2016'da hain bir darbe girişimine maruz kaldı. 251 şehit verdik o gece. Ülke tarihindeki en büyük ihanetlerden birine maruz kalmıştı. Daha önce de yargı emniyet ve bazı toplumsal olaylarla ülkede karışıklığa yol açarak ve hükümeti devirmeye çalışan FETÖ, o gece hain yüzünü bir kez daha göstermişti. Ama özellikle 15 Temmuz'dan bu güne yapılan operasyon ve yürütülen soruşturmalarla örgütün devlet içindeki yapılanması çökertildi. Yurt dışında da FETÖ için çember daralıyor.
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FETÖ için yolun sonu göründü
FETÖ için yolun sonu göründü
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