FETÖ için yolun sonu göründü

Türkiye 15 Temmuz 2016'da hain bir darbe girişimine maruz kaldı. 251 şehit verdik o gece. Ülke tarihindeki en büyük ihanetlerden birine maruz kalmıştı. Daha önce de yargı emniyet ve bazı toplumsal olaylarla ülkede karışıklığa yol açarak ve hükümeti devirmeye çalışan FETÖ, o gece hain yüzünü bir kez daha göstermişti. Ama özellikle 15 Temmuz'dan bu güne yapılan operasyon ve yürütülen soruşturmalarla örgütün devlet içindeki yapılanması çökertildi. Yurt dışında da FETÖ için çember daralıyor.

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Türkiye 15 Temmuz 2016'da hain bir darbe girişimine maruz kaldı. 251 şehit verdik o gece. Ülke tarihindeki en büyük ihanetlerden birine maruz kalmıştı. Daha önce de yargı emniyet ve bazı toplumsal olaylarla ülkede karışıklığa yol açarak ve hükümeti devirmeye çalışan FETÖ, o gece hain yüzünü bir kez daha göstermişti. Ama özellikle 15 Temmuz'dan bu güne yapılan operasyon ve yürütülen soruşturmalarla örgütün devlet içindeki yapılanması çökertildi. Yurt dışında da FETÖ için çember daralıyor.