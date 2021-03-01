- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
Terör örgütü FETÖ'nün kirli oyunları deşifre ediliyor
Terör örgütü FETÖ'nün uyuyan hücreleri hangi kurumlarda yer alıyor? Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere diğer kurumlardaki gizli FETÖ'cüler deşifre ediliyor. FETÖ'nün TSK ve kurumlardaki uyuyan hücreleri nerede? FETÖ soruşturması yürütülen kaç kişi var? TSK ile ilişiği kesinler kaç kişi? TSK'den ihraç edilenler ne kadar? Kimler ihraç ediliyor? Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman A Haber canlı yayınında anlattı.
TSK'DA HAKLARINDA FETÖ SORUŞTURMASI YÜRÜTÜLEN PERSONEL SAYISI
- 10.836
- 5.887'Sİ KARA KUVVETLERİ
- 1.147'Sİ HAVA KUVVETLERİ MENSUBU
SADECE 60'I HAKKINDA DARBE SORUŞTURMASI AÇILDI
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILANLAR
KARA KUVVETLERİ'NDEN 303,
DENİZ KUVVETLERİ'NDEN 76,
HAVA KUVVETLERİ'NDEN 458,
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI'NDAN İSE 32 KİŞİ
OLMAK ÜZERE TOPLAM 869 KİŞİ
TSK İLE İLİŞİĞİ KESİLENLER
4.090 ASKERİ LİSE ÖĞRENCİSİ
6.140 ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİSİ
6.179 LİSANS DÜZEYİNDE ASKERİ ÖĞRENCİ
OLMAK ÜZERE TOPLAM 16.409 ASKERİ ÖĞRENCİ
AÇIĞA ALINAN TSK PERSONELİ
KARA KUVVETLERİ'NDEN 1.563,
DENİZ KUVVETLERİ'NDEN 322,
HAVA KUVVETLERİ'NDEN 511
OLMAK ÜZERE TOPLAM 2.396 KİŞİ
TSK'DAN İHRAÇ EDİLENLER
KARA KUVVETLERİ'NDEN 10.914 KİŞİ,
DENİZ KUVVETLERİ'NDEN 4.350 KİŞİ,
HAVA KUVVETLERİ'NDEN 5.712 KİŞİ
OLMAK ÜZERE TOPLAM 21.181 KİŞİ
KİMLER İHRAÇ EDİLİYOR
-DARBE GİRİŞİMİNE İŞTİRAK EDENLER,
-FETÖ MENSUPLARI İLE İRTİBATLARI TESPİT EDİLENLER,
-2010 KPSS SINAVI SORUŞTURMASINDA EŞLERİ ŞÜPHELİ OLANLAR,
-İDARİ TAHKİKAT SONUCU TESPİT EDİLENLER,
-İSTİHBARAT KAYNAKLARI TARAFINDAN BELİRLENENLER,
-ALINAN İFADELERDE ADI GEÇENLER
HAKLARINDA İŞLEM YAPILAN VE TUTUKLANAN KİŞİ SAYISI 6.318