Beyaz Saray koridorlarında İran çatlağı: Trump kabinesinde saflar belirlendi!

ABD ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin yaşadığı mağlubiyetin ardından Beyaz Saray'da İran savaşı kaynaklı derin bir kutuplaşma baş gösterdi. Washington'da yönetimin farklı kanatları arasında ciddi tartışmalar yaşandığını bildiren A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, seçim yenilgisinin ardından kabinede şahinler ile savaşı bitirmek isteyenler arasında safların netleştiğini ve 2028 başkanlık yarışı hesaplarının şimdiden başladığını aktardı.