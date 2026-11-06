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Beyaz Saray koridorlarında İran çatlağı: Trump kabinesinde saflar belirlendi!
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Beyaz Saray koridorlarında İran çatlağı: Trump kabinesinde saflar belirlendi!

ABD ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin yaşadığı mağlubiyetin ardından Beyaz Saray'da İran savaşı kaynaklı derin bir kutuplaşma baş gösterdi. Washington'da yönetimin farklı kanatları arasında ciddi tartışmalar yaşandığını bildiren A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, seçim yenilgisinin ardından kabinede şahinler ile savaşı bitirmek isteyenler arasında safların netleştiğini ve 2028 başkanlık yarışı hesaplarının şimdiden başladığını aktardı.

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