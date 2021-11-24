24 Kasım 2021, Çarşamba
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FETÖ firarisi Can Dündar maksatlarını açık etti: Şimdi beklenen erken seçime gidilmesi!
Son dakika haberleri... Casusluk ve silahlı terör örgütüne yardım suçlarından hüküm giyen FETÖ firarisi Can Dündar, Türkiye üzerine oynanan kur operasyonlarıyla elde etmek istediklerini açıkladı. Vatan haini Dündar, ''Şimdi beklenen bu iktisadi krizin bir siyasi krize evrilmesi ve seçimi kaçınılmaz hale getirmesidir'' dedi.