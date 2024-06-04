FETÖ bilmecesinde çözülme! Gülen’in yeğeninden şok itiraflar,örgüt içi savaşlar

FETÖ elebaşının Pensilvanya'daki çiftçiliği sessizliğe bürünürken, FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeni olan Ebuseleme Gülen yeni 15 Temmuz itiraflarında bulundu. 15 Temmuz’un kilit ismi firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ün Başkan Erdoğan için hazırlattığı çirkin "oyun"dan FETÖ elebaşı Gülen'in darbe yapılacağını, "Yakında Türkiye’deki bütün kurumlar el değiştirecek, siz de çok önemli kurumlara geleceksiniz." ifadeleriyle kendilerine söylediğini itiraf etti. A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında uzman isimler FETÖ'deki şok itirafların aslına dair değerlendirmelerde bulundular.

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