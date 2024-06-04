05 Haziran 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
FETÖ bilmecesinde çözülme! Gülen'in yeğeninden şok itiraflar,örgüt içi savaşlar
FETÖ elebaşının Pensilvanya'daki çiftçiliği sessizliğe bürünürken, FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeni olan Ebuseleme Gülen yeni 15 Temmuz itiraflarında bulundu. 15 Temmuz’un kilit ismi firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ün Başkan Erdoğan için hazırlattığı çirkin "oyun"dan FETÖ elebaşı Gülen'in darbe yapılacağını, "Yakında Türkiye’deki bütün kurumlar el değiştirecek, siz de çok önemli kurumlara geleceksiniz." ifadeleriyle kendilerine söylediğini itiraf etti. A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında uzman isimler FETÖ'deki şok itirafların aslına dair değerlendirmelerde bulundular.