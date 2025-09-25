25 Eylül 2025, Perşembe

Fenomenler maliyenin radarında! Paylaşımlarda neden maliyenin takibine girdi?
Fenomenler maliyenin radarında! Paylaşımlarda neden maliyenin takibine girdi?

Fenomenler maliyenin radarında! Paylaşımlarda neden maliyenin takibine girdi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2025 12:02
Sosyal medyada ziynet eşyası ve para sergileyerek takipçi toplayan fenomenler maliyenin radarında. Peki nasıl bir süreç izleniyor? A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları avukat Mehmet Akif Uslu ile konuştuç bizleri konuğuyla bekliyor.
