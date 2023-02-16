Fay hatları İstanbul depremini tetikler mi? 6 Şubat depremi diğer fayları tetikler mi?

Türkiye deprem kuşağında yer alan bir ülke. Üç farklı fay hattı arasında kalan ülkemizde birçok bölge risk altında. Risk altındaki bölgelerin başında ise İstanbul geliyor. Peki bu fay hatları büyük İstanbul depremini tetikler mi? Detayları haberimizde...

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