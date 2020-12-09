Fatma Aksal A Haber'de CHP'ye tepki gösterdi kadınlara çağrıda bulundu

TBMM Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Başkanı Fatma Aksal, CHP'deki taciz skandalları hakkında konuştu. A Haber'de CHP'nin neden tacizlere sessiz kaldığını değerlendiren Aksal, "Kim tacize uğruyorsa komisyona gelip bize bilgi versin" dedi. CHP'ye de seslenen Aksal, "Eğer samimiyseniz geline bu olayı birlikte çözelim. Ama bu iş iki yüzlülükle olmaz" şeklinde konuştu.

TBMM Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Başkanı Fatma Aksal, CHP ve HDP'deki taciz, tecavüz ve kadına şiddet skandalları hakkında açıklama yaptı. A Haber'de konuşan Aksal, "Hangi siyasi görüşten olursa tacize uğrayan herkes gelsin. Biz korumaya ve elimizden geleni yapmaya hazırız" ifadelerine yer verdi.

AKSAL KADINLARA SESLENDİ

AK Parti hükümetinin kadına şiddet, taciz ve tecavüz olaylarında 0 tolerans ile çalıştığını beliten TBMM Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Başkanı Fatma Aksal, "Kadının hakkını korumadan haktan hukuktan bahsedebilir misiniz. CHP'de çıkan taciz, tecavüz skandallarını görüyoruz. Üstelik bu taciz, tecavüz olaylarının üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Biz Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile AK Parti olarak kadına şiddet ve taciz/tecavüz skandallarında 0 tolerans ilkesiyle çalışıyoruz. " dedi.

"CHP KENDİ PARTİSİNDEKİ SKANDALLARI SAKLAMAYA ÇALIŞIYOR"

A Haber canlı yayınında CHP'nin sessizliğine tepki gösteren Aksal, "Kadın hakları konusunda büyük adımlar attık." diyerek mesaj verdi.

CHP'nin skandalları saklamasına dikkat çeken Aksal, "Anayasamızda pozitif ayrımcılık yaptık. Kadına erkek eşittir dedik, kadına karşı şiddetle amansız bir mücadele veriyoruz. 5 bakanlığın kordinasyonunda çok ciddi çalışmalarımız var. Tüm bunlara rağmen size parmak sallayanlar, kendi partisindeki tacizcileri ve tecavüzcüleri saklamaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

CHP'YE "İKİ YÜZLÜLÜKLE OLMAZ" VURGUSU

CHP'deki taciz ve tecavüz olaylarına karşı komisyon olarak kadınlara sahip çıkacaklarını belirten TBMM Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Başkanı Fatma Aksal, Buradan CHP'deki kadınlara sesleniyorum; eğer tacize-tecavüze uğradıysanız gelin biz her zaman elimizden geleni yapacağız. CHP ve HDP'de devam eden kadına şiddet, taciz veya tecavüzlerden dolayı herkese sesleniyorum. Komisyonumuza gelin. Bizler sizleri korumak için buradayız. " dedi.

Çağrıda bulunan Aksal, "CHP ve HDP'ye de sesleniyorum. Eğer kadınlar için mücadele ediyorsanız, kadınların haklarını korumak istiyorsanız, kadının şiddete, tacize ve tecavüze uğramasına karşıysanız gelin bu meseleyi birlikte çözelim. Ama bu konuyu çözmek için samimi olmak gerekiyor. İki yüzlülükle olmuyor." şeklinde konuştu.