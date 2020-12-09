09 Aralık 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Fatma Aksal A Haber'de CHP'ye tepki gösterdi kadınlara çağrıda bulundu

Fatma Aksal A Haber'de CHP'ye tepki gösterdi kadınlara çağrıda bulundu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.12.2020 16:39
Güncelleme:09.12.2020 16:49
TBMM Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Başkanı Fatma Aksal, CHP'deki taciz skandalları hakkında konuştu. A Haber'de CHP'nin neden tacizlere sessiz kaldığını değerlendiren Aksal, "Kim tacize uğruyorsa komisyona gelip bize bilgi versin" dedi. CHP'ye de seslenen Aksal, "Eğer samimiyseniz geline bu olayı birlikte çözelim. Ama bu iş iki yüzlülükle olmaz" şeklinde konuştu.

TBMM Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Başkanı Fatma Aksal, CHP ve HDP'deki taciz, tecavüz ve kadına şiddet skandalları hakkında açıklama yaptı. A Haber'de konuşan Aksal, "Hangi siyasi görüşten olursa tacize uğrayan herkes gelsin. Biz korumaya ve elimizden geleni yapmaya hazırız" ifadelerine yer verdi.

AKSAL KADINLARA SESLENDİ

AK Parti hükümetinin kadına şiddet, taciz ve tecavüz olaylarında 0 tolerans ile çalıştığını beliten TBMM Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Başkanı Fatma Aksal, "Kadının hakkını korumadan haktan hukuktan bahsedebilir misiniz. CHP'de çıkan taciz, tecavüz skandallarını görüyoruz. Üstelik bu taciz, tecavüz olaylarının üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Biz Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile AK Parti olarak kadına şiddet ve taciz/tecavüz skandallarında 0 tolerans ilkesiyle çalışıyoruz. " dedi.

"CHP KENDİ PARTİSİNDEKİ SKANDALLARI SAKLAMAYA ÇALIŞIYOR"

A Haber canlı yayınında CHP'nin sessizliğine tepki gösteren Aksal, "Kadın hakları konusunda büyük adımlar attık." diyerek mesaj verdi.

CHP'nin skandalları saklamasına dikkat çeken Aksal, "Anayasamızda pozitif ayrımcılık yaptık. Kadına erkek eşittir dedik, kadına karşı şiddetle amansız bir mücadele veriyoruz. 5 bakanlığın kordinasyonunda çok ciddi çalışmalarımız var. Tüm bunlara rağmen size parmak sallayanlar, kendi partisindeki tacizcileri ve tecavüzcüleri saklamaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

CHP'YE "İKİ YÜZLÜLÜKLE OLMAZ" VURGUSU

CHP'deki taciz ve tecavüz olaylarına karşı komisyon olarak kadınlara sahip çıkacaklarını belirten TBMM Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Başkanı Fatma Aksal, Buradan CHP'deki kadınlara sesleniyorum; eğer tacize-tecavüze uğradıysanız gelin biz her zaman elimizden geleni yapacağız. CHP ve HDP'de devam eden kadına şiddet, taciz veya tecavüzlerden dolayı herkese sesleniyorum. Komisyonumuza gelin. Bizler sizleri korumak için buradayız. " dedi.

Çağrıda bulunan Aksal, "CHP ve HDP'ye de sesleniyorum. Eğer kadınlar için mücadele ediyorsanız, kadınların haklarını korumak istiyorsanız, kadının şiddete, tacize ve tecavüze uğramasına karşıysanız gelin bu meseleyi birlikte çözelim. Ama bu konuyu çözmek için samimi olmak gerekiyor. İki yüzlülükle olmuyor." şeklinde konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu partisindeki tacizle suçlanan bir kişiye daha sahip çıktı CHP İSTANBUL İL BAŞKANI CANAN KAFTANCIOĞLU PARTİSİNDEKİ TACİZLE SUÇLANAN BİR KİŞİYE DAHA SAHİP ÇIKTI
CHP eski Milletvekili Şahin Mengüden Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğluna çok sert cinsel taciz tepkisi CHP ESKİ MİLLETVEKİLİ ŞAHİN MENGÜ'DEN KEMAL KILIÇDAROĞLU VE CANAN KAFTANCIOĞLU'NA ÇOK SERT "CİNSEL TACİZ" TEPKİSİ
Özel Haber | İstanbul CHP teşkilatındaki skandallar kapatılmaya mı çalışılıyor? Uzman isimler A Haber’de yorumladı ÖZEL HABER | İSTANBUL CHP TEŞKİLATINDAKİ SKANDALLAR KAPATILMAYA MI ÇALIŞILIYOR? UZMAN İSİMLER A HABER'DE YORUMLADI
Yine CHP yine taciz tecavüz! Sözleri kan dondurdu YİNE CHP YİNE TACİZ TECAVÜZ! SÖZLERİ KAN DONDURDU
CHP medyasının skandalları örtme çabası mı var? Taciz skandalına neden sessiz kaldılar? CHP MEDYASININ SKANDALLARI ÖRTME ÇABASI MI VAR? TACİZ SKANDALINA NEDEN SESSİZ KALDILAR?

Fatma Aksal A Haber'de CHP'ye tepki gösterdi kadınlara çağrıda bulundu
Fatma Aksal A Haber'de CHP'ye tepki gösterdi kadınlara çağrıda bulundu
Hangi aşıda ne yan etki var?
Hangi aşıda ne yan etki var?
KKTC'de yeni hükümet kuruldu
KKTC'de yeni hükümet kuruldu
Barzani: PKK Sincar'dan çekilmedi! Kıyafet değiştirip...
Barzani: PKK Sincar'dan çekilmedi! Kıyafet değiştirip...
Bakü sokakları Türk bayrakları ile süslendi
Bakü sokakları Türk bayrakları ile süslendi
CHP'nin Katar düşmanlığına halktan tepki
CHP'nin Katar düşmanlığına halktan tepki
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kaybettiğinde yine o koltukta oturabilir
"Kaybettiğinde yine o koltukta oturabilir"
Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına net mesaj
Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına net mesaj
Bu gözlerde hasret var! Böyle seslendi
Bu gözlerde hasret var! Böyle seslendi
HDP'de yasak aşk skandalı
HDP'de yasak aşk skandalı
Yeni tavsiye kararları alınacak mı?
Yeni tavsiye kararları alınacak mı?
Daha Fazla Video Göster