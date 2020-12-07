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CHP eski Milletvekili Şahin Mengü'den Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu'na çok sert "cinsel taciz" tepkisi

A Haber
ahaber.com.tr
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Giriş: 07.12.2020 22:51
Güncelleme:07.12.2020 22:55
CHP eski Milletvekili Şahin Mengü, partiyi kasıp kavuran cinsel taciz skandalları hakkında A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’ne özel konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu olaya sessiz kalmalarını sert sözlerle eleştiren Mengü, “Söylenenlerin 10'da biri dahi doğruysa hiçbir şekilde bu insanları partide tutamazsınız. İhraç etmeniz lazım.” dedi.

SON DAKİKA HABERİ: CHP'deki taciz olayları büyük bir infial yarattı. Gazeteci yazar Barış Yarkadaş'ın tepkisi ile açığa vurulan CHP'deki skandal taciz olayları CHP eski Milletvekili Şahin Mengü'ye soruldu ve taciz mağduru Özlem Hanelçi'nin ifadeleri hatırlatıldı.

"ÇOK AŞAĞILIKÇA BİR DAVRANIŞ"

A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi'ne özel konuşan Mengü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu'nun olaylara karşı tavırlarını eleştirdi, partiyi yerden yere vurdu.

Taciz olayları ile ilgili Şahin Mengü, "Çok aşağılıkça bir davranış. 5 Aralık gibi ulu önder Atatürk'ün Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını verdiği bir günde Türk kadınlarına yönelik bu saygısızlığı hoş görmemiz mümkün değil." dedi.

"HEMEN İHRAÇ EDİLMELİLER"

Mengü, "Bunların çabucak disiplin kuruluna verilip partiden ihraç edilmeleri lazım." ifadelerine yer verdi.

Şahin Mengü, "CHP'nin herhangi bir binasına bir kadın girerken aklına böyle bir durum geliyorsa bu çok vahim bir durumdur. Buna CHP'nin izin vermemesi lazım." mesajını verdi.

Mengü, "İstanbul ilçe teşkilatlarında böyle bir olay olmuştur. İstanbul İl Başkanı'nın (Canan Kaftancıoğlu) görevi olayın üzerine gidip gereğini yapmaktır." açıklamasını yaptı.

"SÖYLENENLERİN 10'DA BİRİ DAHİ DOĞRUYSA..."

Şahin Mengü, "Söylenenlerin 10'da biri dahi doğruysa hiçbir şekilde bu insanları partide tutamazsınız. İhraç etmeniz lazım." dedi.

Soru: Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kadın kolları tarafından tertip edilen 'Yaşamhak Projesi' tanıtım törenine katıldı. Taciz skandalları ile ilgili tek kelime etmedi. Bu durum için ne söylersiniz?

CHP eski Milletvekili Şahin Mengü, "Bu konuya değinmemişse çok yanlış yapmış Sayın Genel Başkan (Kemal Kılıçdaroğlu). Bu konuşmada Atatürk ismi ağıza dahi alınmamış, ne kendisi tarafından, ne de kadın kolları başkanı tarafından. En az bu taciz olaylarını dile getirmediği kadar vahim bir olay da ulu önder Atatürk'ün kadın hakları yönündeki ifadelerini dile getirmemiş olması. Kadınlara yapılan her türlü şiddetin karşısında durmak mecburiyetindeyiz. Ve ayrıca hepimizin her yerde telaffuz etmesi gerekiyor. Sayın Genel Başkan'ın bunu da dile getirmesi lazım. Türk kadını yerlerde sürünmeye layık değil omuzlarda taşınması lazım ulu önder Atatürk'ün lafıdır. Bunu hadi kadın kolları başkanı bilmeyebilir. Ama Atatürk'ün koltuğunda oturan Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunu bilmesi lazım." şeklinde konuştu.

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