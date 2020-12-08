CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu partisindeki tacizle suçlanan bir kişiye daha sahip çıktı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tacizle suçlanan CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yasin Ilgar'ı sahip çıkmaya devam ediyor. Kaftancıoğlu, Sarıyer Belediyesi İmar Müdürü Mahmut Alikaya'nın cenaze namazına CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yasin Ilgar'la gittiğini kamuoyuna duyurdu.

Canan Kaftancıoğlu, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki resmi hesabından yaptığı açıklamada; "İl yöneticilerimiz Yasin Ilgar, Adem Ali Kargidanoğlu, Sarıyer İlçe Başkanımız Sevim Yalınkılıç ve Sarıyer Belediye Başkanımız Şükrü Genç ile birlikte hayatını kaybeden Sarıyer İmar Müdürü Mahmut Alikaya'yı Sarıyer Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurladık" ifadelerini kullandı.

ÖZLEM HANELÇİ, CHP İSTANBUL İL BAŞKAN YARDIMCISI YASİN ILGAR'IN TACİZİNE UĞRADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

CHP Avcılar İlçe Teşkilatı eski üyesi Özlem Hanelçi, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yasin Ilgar'ın tacizine uğradığını açıklamıştı.

Özlem Hanelçi, Twitter mesajında "Maltepe'deki kadın arkadaşa taciz olayını duydum. Bana da CHP İstanbul İl Başkan Yardımcıları ahlaksızlık yaptı. Şikayet ettim, tehdit edildim. Canan hanımın (Kaftancıoğlu) hiç sesi çıkmadı. CHP'de maalesef kadın olarak siyaset yapmak zor" ifadelerini kullanmıştı.

SABAH'ın ulaştığı Hanelçi, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcıları olan Yasin Ilgar ve Özgür Akat'ın farklı tarihlerde ahlaksız tekliflerine maruz kaldığını söylemişti.

Özlem Hanelçi, partisinden istifa ettiğini belirterek şunları söylemişti:

CHP'DE HEP ÜSTÜ ÖRTÜLÜR

Ben spor eğitmeniyim. İki yıl önce Özgür A. telefonla tacizlerde bulundu, ahlaksız teklifler yaptı, evine davet etti. 1.5 yıl önce genel merkeze ve Kemal Kılıçdaroğlu'na da tacizi yazarak duyurdum ama hiçbir işlem yapılmadı. CHP'de bu tür şeylere işlem yapılmaz. Hep üstü örtülür. Beni itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Bu yapıdan dolayı partiden istifa ettim.

DALGA KONUSU YAPTILAR

Bir yıl sonra bu kez Yasin I.'nın tacizine maruz kaldım. Cinsel içerikli mesajlar attı. Kadını cinsel obje olarak gören bir tutumdaki mesajlardı. Sosyal medyada yazınca CHP İl Başkan Yardımcısı Saniye Yurdakul aradı. Canan hanımın buna çok üzüldüğünü, beni İl Başkanlığına davet edeceklerini söyledi. Ancak daha sonra kimse arayıp sormadı. Ben aradığımda ise cevap vermediler. En sonunda ben gittim. Ama taciz olayı, dalga konusu yapıldı ve itibarsızlaştırılmaya çalışıldım.

MAKAMLAR TACİZE YARIYOR

Yasin I.'nın yaptıklarını İl Başkanlığına bildirdim. Sonra akrabaları tarafından telefonla tehdit edildim. Yasin I., Gürsel Tekin'in kardeşini arıyor. 'Siz tanıyorsunuz Özlem'i. Bu olayı kapatsın' diyor. Sonra Tekin'in kardeşi beni aradı. 'Bunlar pislik adamlar' dedi. Üstelik bunlara rağmen Canan Hanım, Yasin I.'yı yönetimine almış. Yasin I.'nın eniştesi tarafından tehdit edildim. Siyasi partinin amacı kadınlara taciz mi! Ama bu adamlar makamları taciz için kullanıyorlar. Tacizi bildirdiğim halde bu adamlar partide baş tacı. Kaftancıoğlu kadın haklarını savunmuyor. Onun yüzünden birçok kadın siyasette engellendi. Partizanlıkla tacizlerin üstü örtülmeye çalışılıyor. Kadın Kolları nerede?!

ŞİKAYET ETSEM DE PARTİDE DUYAN YOK

ÖZLEM Hanelçi CHP'li bir aileden geldiğini söyleyerek "Babaannem Dolmabahçe'ye gelin gelmiş. Atatürk'ün akrabalarıyız. Selanik'ten geliyoruz. Şikâyet etsem ne olacak ki, kim duyuyor? Hatta kadın kabahatliymiş gibi davranıyorlar. Bu yüzden savcılığa başvurmadım. Ancak iki yıl önce CHP Avcılar İlçe teşkilatında uğradığım bir tacizle ilgili savcılığa şikâyette bulundum. Parti hiçbir şey yapmadı..." dedi.