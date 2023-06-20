20 Haziran 2023, Salı
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Faik Öztrak hangi dünyada yaşıyor? Hezimet sözlerine Fatih Portakal'dan tepki: İnsanlara palavra satıyorsunuz
28 Mayıs seçimlerinde tarihi bir hezimet yaşayan CHP'de, Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken Faik Öztrak'tan ilginç açıklamalar gelmeye devam ediyor. Öztrak "Önümüzdeki yerel yönetim seçimleri, ağır güvensizlikle malül Erdoğan Hükümetinden kurtulmak için önemli bir fırsattır. Seçimde onları uğratacağımız büyük hezimet, bunun önünü açacaktır." ifadelerini kullandı. Öztrak'ın bu sözleri CHP'nin kanalı Sözcü TV'de Fatih Portakal tarafından ti'ye alınırken Portakal "Bu Faik Bey hangi dünyada yaşıyor? İnsanlara palavra satıyorsunuz" dedi.