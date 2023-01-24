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EYT borçlanması yapılandırılacak mı? EYT'nin 2023 maliyeti ne olacak? Kabine sonrası flaş açıklamalar

A Haber
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Giriş: 24.01.2023 12:09
Dünkü Kabine Toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın mensuplarına açıklamaları oldu. A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı.

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