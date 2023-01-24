EYT borçlanması yapılandırılacak mı? EYT'nin 2023 maliyeti ne olacak? Kabine sonrası flaş açıklamalar

Dünkü Kabine Toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın mensuplarına açıklamaları oldu. A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı.

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