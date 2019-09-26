Evlat nöbetindeki anneden PKK ve HDP terör örgütüne isyan: Kızımın ölüsünü ya da dirisini versinler |Video

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 24'üncü gününde de sürüyor. Feryatları yürekleri dağlayan acılı annelerden Yıldız Ballı, PKK ve siyasi uzantısı HDP’ye yüklenerek, “Bırakın içeri gireyim, ölüsünü dirisini versinler kızımın” dedi.