Evlat nöbetindeki ailelerden Ahmet Davutoğlu'na sert tepki! Acılı babalar böyle haykırdı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı gerekçesiyle HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bazı ailelerle tartıştı. Acılı ailelerin sesine kulak vermek yerine acılarına acı katan Davutoğlu gelen sert tepkiler üzerine hızla çadırdan ayrıldı.