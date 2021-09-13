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Evlat nöbetindeki ailelerden Ahmet Davutoğlu'na sert tepki! Acılı babalar böyle haykırdı

İHA
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Giriş: 13.09.2021 11:54
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı gerekçesiyle HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bazı ailelerle tartıştı. Acılı ailelerin sesine kulak vermek yerine acılarına acı katan Davutoğlu gelen sert tepkiler üzerine hızla çadırdan ayrıldı.
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Evlat nöbetindeki ailelerden Davutoğlu'na sert tepki
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