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12.03.2020

Evinin önünde cesedi bulunmuştu... İngiliz ajanın ölüm anı görüntüleri ortaya çıktı

Beyoğlu'nda ölü bulunan İngiliz eski ajan James Gustaf Edward Le Mesurier evinin önünde ölü olarak bulunmuştu. Mesurier’in ölümüne ilişkin soruşturmada, ölümün yüksekten düşmeye bağlı meydana gelmesi dolaysıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca takipsizlik kararı verildi. İşte James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölüm anı...

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