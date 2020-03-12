BİZE ULAŞIN
Evinin önünde cesedi bulunmuştu... İngiliz ajanın ölüm anı görüntüleri ortaya çıktı
Beyoğlu'nda ölü bulunan İngiliz eski ajan James Gustaf Edward Le Mesurier evinin önünde ölü olarak bulunmuştu. Mesurier’in ölümüne ilişkin soruşturmada, ölümün yüksekten düşmeye bağlı meydana gelmesi dolaysıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca takipsizlik kararı verildi. İşte James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölüm anı...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.