Orta gelirliye konut kampanyası şartları neler ve kimleri kapsıyor? Kredi faiz oranları ne?

Emlak ilan sitelerinde bir hareketlilik var. Hepimizi bu tarz bir kampanya olduğunda vatandaşlar ve sektör temsilcileri olarak biz de ilan siteleri üzerinden olabilecek değişiklikleri gözlemliyoruz. Orada bir fiyat hareketliliği var ama bunların karşılığı olduğunu düşünmüyorum. Bunlar suni artışlar günün sonunda bu kampanyaların amacı üretilen projelerin hızlı şekilde satılmasını sağlamak. Bu kampanya özelinde bir komisyon kurulacak. Bu kampanyaya dahil olacak projelerde eğer bir fiyat artışı gözlemlenirse bu projeler kampanya dışı kalacak.