Orta gelirliye konut kampanyası şartları neler ve kimleri kapsıyor? Kredi faiz oranları ne?
Orta gelirliye konut kampanyasında başvurular bugün başladı. Düşük faiz, uzun vade ve kolay ödeme sağlanacak. Herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak, kura süreci olmayacak. 15 yıl vade ile 0,69'dan başlayan faiz oranıyla kredi verilecek. İlk etapta 100 bin ailenin ev sahibi olması planlanıyor. Konut bedelinin yüzde 10'u peşin alınacak. Azami 15 yıl vade ile 0,69 faiz oranıyla kredi kullandırılacak. 18 yaş üstü gençler kampanyadan yararlanabilecek. Eşlerden birinin üzerinde konut varsa başvuramayacak. Verasetle ev sahibi olanlar başvuruda bulunabilecek. Evler 5 yıl boyunca satılamayacak. Merak edilenleri A Haber canlı yayınına katılan TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan anlattı.
Binlerce insanın beklediği yeni evim kampanyası bugün başladı. İlk evini alacak vatandaşlara düşük faiz ve ödeme kolaylığı sağlanacak. Başvuru ücreti alınmayacak kura süreci olmayacak. Konut bedelinin yüzde 10'u peşin alınacak. Evler 5 yıl boyunca satılmayacak.
Azami 15 yıl vade ile 0,69 faiz oranıyla kredi kullandırılacak. 18 yaş üstü gençler kampanyadan yararlanabilecek. Eşlerden birinin üzerinde konut varsa başvuramayacak. Taksitler ise eve giren gelir üzerinden hesaplanacak ve vatandaşın ödemesi için kolaylık sağlanacak. Yeni konut kampanyası ile ilgili merak edilen her şeyi A Haber canlı yayınına katılan TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan anlattı.
Hakan Akdoğan'ın öne çıkan sözleri:
"Bugün başvurular başladı. Bu kampanyada büyük bir talep bekliyoruz. Hatırlanacağı üzere TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'ne 8 milyona yakın başvuru olmuştu. Orada 5 milyona yakın kriterleri sağlayan vatandaşımız vardı ama 3 milyon vatandaşımız belki de hanehalkı gelirini aştığı için başvuru kabul olmayan vatandaşlarımız oldu.
İşte buradaki talebi görünce hemen Emlak-Konut'ta devreye girdi ve orta gelirli için kampanyası başlattı. Bu adımların atılmasına ihtiyacımız var. Arz-talep dengesinin bozulması piyasada fiyatın aşırı yönlü yukarıya doğru gitmesine de sebebiyet verdi. Sosyal devlet ilkesiyle vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak devletin görevleri arasında yer alıyor. Bu anlamda atılan adımlarda sosyal devlet olmanın ilkesiyle çok bağdaşıyor.
Emlak ilan sitelerinde bir hareketlilik var. Hepimizi bu tarz bir kampanya olduğunda vatandaşlar ve sektör temsilcileri olarak biz de ilan siteleri üzerinden olabilecek değişiklikleri gözlemliyoruz. Orada bir fiyat hareketliliği var ama bunların karşılığı olduğunu düşünmüyorum. Bunlar suni artışlar günün sonunda bu kampanyaların amacı üretilen projelerin hızlı şekilde satılmasını sağlamak. Bu kampanya özelinde bir komisyon kurulacak. Bu kampanyaya dahil olacak projelerde eğer bir fiyat artışı gözlemlenirse bu projeler kampanya dışı kalacak.
Burada konutun fiyatını yukarı çıkaranlar 2 risk alıyor. Satılmasının önüne geçiyorlar ve durduk yere piyasayı manipüle etmekten incelemeye girecek bunun sonuçlarına katlanacak. İşte bu noktada bireysel artışlar çok işe yarayamayacaktır. Üreticilerin bu kadar desteklemesi yeni konut üretimimizin hızlanması için. Burada firmalara da iyi bir finansman kaynağı yaratıldı. İşte konutu satmak isteyen firmalar fiyatları yukarı çekmek gibi bir işin içine girmeyecektir.
Türkiye'nin birçok noktasında tüm vatandaşlarımızın barınma ihtiyacı var. Buna yönelik olarak da tüm illerimizde konut üretimimiz var. TOKİ ve Emlak Konut'un adımları Anadolu'da çok büyük bir hareket sağladı. Bu proje katılan firmaları bir site üzerinden görebileceğiz. Bu sitenin adım resmi olarak paylaşılacak. Aranılan tüm bilgiler bu site üzerinden görülebilecek.
Bitmiş projeler bu sistem olacak. Ama devam eden ve yeni başlayacak proje sahiplerinin bankaya giderek bir görüşme yapması gerekiyor. Eğer gerekli şartlar taşınıyorsa bankalar garantör olacak ve vatandaş bu projeden faydalanabilecek. Bu projeler açıklandığında piyasadan çok ciddi bir talep çekilecek çünkü insanlar çok daha avantajlı fiyatlarla konuta ulaşabiliyor. İşte TOKİ ve Emlak Konut tam olarak bunu vaat ediyor.
Fiyatı artıran unsurların başında talep geliyor. İşte arz-talep dengesinde bir düzen oluşuyor. Böylece fiyatların artış hızı yavaşlıyor. Ancak insanlar fiyatların hemen 1 günde geri geleceğini düşünüyor ama bu mümkün değil çünkü bir konut üretimine başladığınız zaman en az 24 ay sürüyor. Hatta bu 48 aya kadar gidebiliyor. Yani bugün atılan bir adımın sonuçlarını 2 ya da 3 yıl sonra göreceğiz. Bu noktada piyasadan çok yüksek fiyatla giren konular geri çekilme yaşadı.
TOKİ ve Emlak Konut projelerinde toplamda 350 bin ev sahibini bulacak. Burada evi olmayan insanlar evlerine kavuşurken bu insanlar şu anda ya kiracı ya potansiyel kiracı. Şimdi 350 bin konut 2 yıl sonra vatandaşlara teslim edildiğinde kiralık tarafta 350 bin konut araz olacak. Bu da vatandaşlar için çok fazla seçenek ortaya çıkaracak. Bu da fiyatlar noktasında vatandaşlara yarayacaktır."
"YENİ EVİM KAMPANYASI"NA İLİŞKİN MERAK EDİLENLER
1.YENİ EVİM KAMPANYASI HANGİ İLLERİ KAPSAYACAK?
- KAMPANYA 81 İLDE GEÇERLİ
- İLK ETAPTA 100 BİN KONUT SATIŞI PLANLANIYOR
2.PEŞİNAT ÖDENECEK Mİ?
- KONUT BEDELİNİN YÜZDE 10'U PEŞİN ALINACAK
3.KAMPANYAYA İKİNCİ EL EVLER DAHİL OLACAK MI?
- SIFIR EVLER OLACAK
4.ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
- 0,69'DAN BAŞLAYAN VADE FARKI İLE 15 YIL VADELİ
- HANE GELİRİNİN YÜZDE 40'INI GEÇMEYECEK TAKSİTLER BELİRLENECEK
5.PROJEDE YAŞ SINIRI OLACAK MI?
- 18 YAŞ VE ÜSTÜ OLAN KİŞİLER YARARLANACAK
6.İKAMETİ DIŞINDA BAŞKA İLDEN EV ALINABİLECEK Mİ?
- İSTANBUL
- ANKARA
- İZMİR
- BURSA
- ANTALYA,
- MERSİN
- MUĞLA'DA 1 YIL İKAMET ŞARTI ARANACAK
1 MİLYON TL KREDİ İÇİN ÖRNEK TAKSİT TABLOSU! 15 YIL VADE, YÜZDE 0,69 FAİZ/KAR PAYI ORANI
1.YIL: 4.410 TL
2. YIL: 5.400 TL
3. YIL: 6.480 TL
4.YILDAN SON 8 YILA KADAR: 10.315 TL
SON 8 YIL: 12.697
TOPLAM ÖDENECEK TUTAR: 1 MİLYON 909 BİN TL
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