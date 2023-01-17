Orta gelirliye konut kampanyası olan ’Yeni Evim’e yoğun ilgi! Satış ofisleri ilk günden doldu | İşte projenin detayları

YENİ EVİM KAMPANYASI 81 İLDE BAŞVURU ALIYOR

Proje kapsamında 81 ilden başvurular alınacak. Azami 15 yıl vade ve 0.69'dan başlayan kredi imkânı sunan kampanya ile orta gelirlilerin konut hayali gerçeğe dönüşecek.

Projeden yararlanmak isteyen ve kriterleri uygun olanlara İstanbul'da 5 milyon lira, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa Muğla ve Mersin'de 3 milyon lira, diğer kentlerde ise 2 milyon liraya kadar finansman sağlanacak.