17 Ocak 2023, Salı
Orta gelirliye konut kampanyası olan 'Yeni Evim'e yoğun ilgi! Satış ofisleri ilk günden doldu | İşte projenin detayları
Orta gelirliye konut kampanyası olarak milyonların beklediği Yeni Evim projesi için başvurular dün başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortak başlattığı proje ilk günden yoğun ilgi gördü. Orta gelirliye konut kampanyası için katılım bankaları dahil tüm bankalara müracatların başlamasıyla, satış ofislerinde yoğunluk yaşandı. İşte milyonları heyecanlandıran Yeni Evim projesinin detayları...
Giriş Tarihi: 17.01.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 09:26
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