17 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Orta gelirliye konut kampanyası olan 'Yeni Evim'e yoğun ilgi! Satış ofisleri ilk günden doldu | İşte projenin detayları

Orta gelirliye konut kampanyası olan 'Yeni Evim'e yoğun ilgi! Satış ofisleri ilk günden doldu | İşte projenin detayları

Orta gelirliye konut kampanyası olarak milyonların beklediği Yeni Evim projesi için başvurular dün başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortak başlattığı proje ilk günden yoğun ilgi gördü. Orta gelirliye konut kampanyası için katılım bankaları dahil tüm bankalara müracatların başlamasıyla, satış ofislerinde yoğunluk yaşandı. İşte milyonları heyecanlandıran Yeni Evim projesinin detayları...

Giriş Tarihi: 17.01.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 09:26
  • 1
  • 16
Orta gelirliye konut kampanyası olan ’Yeni Evim’e yoğun ilgi! Satış ofisleri ilk günden doldu | İşte projenin detayları

Ucuz kredili konut haberleri: İlk etapta 100 bin kişinin konut sahibi olacağı orta gelirlilere yönelik Yeni Evim kampanyasına başvurular başladı. Projeye ilişkin detaylar için internet sitesi kuruldu. İşte orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmalarının önünü açan ve 15 yıla varan taksitlerle kira öder gibi ödeme planı yapabildiği kampanyanın son detay ve şartlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Orta gelirliye konut kampanyası olan ’Yeni Evim’e yoğun ilgi! Satış ofisleri ilk günden doldu | İşte projenin detayları

YENİ EVİM KAMPANYASI 81 İLDE BAŞVURU ALIYOR

Proje kapsamında 81 ilden başvurular alınacak. Azami 15 yıl vade ve 0.69'dan başlayan kredi imkânı sunan kampanya ile orta gelirlilerin konut hayali gerçeğe dönüşecek.

Projeden yararlanmak isteyen ve kriterleri uygun olanlara İstanbul'da 5 milyon lira, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa Muğla ve Mersin'de 3 milyon lira, diğer kentlerde ise 2 milyon liraya kadar finansman sağlanacak.

  • 3
  • 16
Orta gelirliye konut kampanyası olan ’Yeni Evim’e yoğun ilgi! Satış ofisleri ilk günden doldu | İşte projenin detayları

3 YIL DEVLET DESTEĞİ

Devlet tarafından ilk 3 yıldaki ödemelerde önemli oranda destek verilecek. Yüzde 10 peşinat şartı ve hane halkı gelirine uygun ödeme fırsatı sunan proje kapsamındaki konutlar 5 yıl boyunca satılamayacak. Öte yandan kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların ve eşlerinin üzerine konut bulunmaması, son bir yıl içinde de konut satmamış olmaları gerekiyor.

  • 4
  • 16
Orta gelirliye konut kampanyası olan ’Yeni Evim’e yoğun ilgi! Satış ofisleri ilk günden doldu | İşte projenin detayları

BAŞVURU ÜCRETİ YOK

İlk etapta 100 bin konutun hak sahiplerine teslim edileceği kampanya için başvuru ücreti alınmıyor. 16 Ocak itibarıyla başlayan projeye Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Emlak Katılım, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım aracılığıyla başvurulabilecek.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla'dan ev sahibi olmak isteyen vatandaşların, son 1 yılda o ilde ikamet etmesi istenecek.

  • 5
  • 16
Orta gelirliye konut kampanyası olan ’Yeni Evim’e yoğun ilgi! Satış ofisleri ilk günden doldu | İşte projenin detayları

FAİZ TUTARA GÖRE DEĞİŞECEK

Kampanyada, 15 yıl vadeli, yüzde 10 peşinat, hane gelirinin yüzde 30'unu geçmeyecek taksit tutarı ve ilk 3 yıl ödeme kolaylığı sağlanacak. Hazine taksit katkısı, destek dönemi bittikten sonra, kredi vadesinin son 8 yılı içinde taksitlere eklenerek geri alınacak.