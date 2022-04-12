Ev sahibi bahane ile çıkarabilir mi? Kirada oturan milyonlarca kişi haklarını ne kadar biliyor?

Kirada oturan milyonlarca kişi haklarını bilmiyor üstelik ev sahibinin bahane ile evden çıkarmasıyla karşı karşıya kalabiliyor. 'Evden çıkın' baskısına karşı ne yapılmalı? Akıllardaki tüm soruların cevaplarını A Haber ekibinden Melis Coşan İslamoğlu’nun konuğu olan gayrimenkul yatırım uzmanı Paşa Ekici verdi.

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