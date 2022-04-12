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Ev sahibi bahane ile çıkarabilir mi? Kirada oturan milyonlarca kişi haklarını ne kadar biliyor?

A Haber
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Giriş: 12.04.2022 12:25
Kirada oturan milyonlarca kişi haklarını bilmiyor üstelik ev sahibinin bahane ile evden çıkarmasıyla karşı karşıya kalabiliyor. 'Evden çıkın' baskısına karşı ne yapılmalı? Akıllardaki tüm soruların cevaplarını A Haber ekibinden Melis Coşan İslamoğlu’nun konuğu olan gayrimenkul yatırım uzmanı Paşa Ekici verdi.
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Ev sahibi bahane ile çıkarabilir mi?
Ev sahibi bahane ile çıkarabilir mi?
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