04 Şubat 2023, Cumartesi
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Ev almak isteyenlere yeni müjde! İkinci el konutlar için yeni proje yolda
Orta gelirliye yönelik olarak hayata geçirilen sıfır konut kampanyasının ardından bir müjde de ikinci el konut için verildi. Katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ikinci el konutlar için de bir projenin yolda olduğunu açıkladı. "İkinci el konutlarla ilgili destek olmak için ayrı bir proje yapılacak." diyen Başkan Erdoğan, "Planlama çalışmaları sürüyor, somutlaşan çalışmayı kamuoyuyla paylaşacağız. Önceliği ilk evini alacaklara ve yeni konut arzına veriyoruz. Bununla birlikte üretim ve istihdamı da artırmak istiyoruz. Bu tabii seçim sonrası atılacak bir adım." ifadelerini kullandı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek konuğu olan TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan değerlendirdi.