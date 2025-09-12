12 Eylül 2025, Cuma
Eurovision'da İsrail gerilimi! İspanya, İrlanda ve Slovenya katılmayacak
Gazze'deki soykırıma Avrupa'dan her geçen gün daha fazla tepki geliyor. Viyana'da yapılacak Eurovision şarkı yarışmasına İsrail'in de katılacak olması ülkelerin tepkisini çekti. İspanya, İrlanda ve Slovenya İsrail'in yarışmaya katılması durumunda Eurovision'u boykot edeceklerini açıkladı.