Eurovision’da İsrail gerilimi! İspanya, İrlanda ve Slovenya katılmayacak

Eurovision'da İsrail gerilimi! İspanya, İrlanda ve Slovenya katılmayacak

Giriş: 12.09.2025 16:03
Gazze'deki soykırıma Avrupa'dan her geçen gün daha fazla tepki geliyor. Viyana'da yapılacak Eurovision şarkı yarışmasına İsrail'in de katılacak olması ülkelerin tepkisini çekti. İspanya, İrlanda ve Slovenya İsrail'in yarışmaya katılması durumunda Eurovision'u boykot edeceklerini açıkladı.
