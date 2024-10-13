13 Ekim 2024, Pazar
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Eurofighter neden önemli?
Türkiye Amerika'dan gelecek olan yeni F-16 savaş uçakları ve modernizasyon kitlerinin yanı sıra şimdi ise Avrupa'dan Eurofighter Typhoon savaş uçağı alacak. Türkiye filosuna katacağı 40 Eurofighter savaş uçağı ile önemli bir güç elde etmiş olacak. Peki bu savaş uçakları Türkiye'ye neler kazandıracak? İşte detaylar...