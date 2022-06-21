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Eski Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'dan A Haber'e özel açıklamalar

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Giriş: 21.06.2022 01:08
Güncelleme:21.06.2022 01:36
Eski Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu A Haber ekranlarının sevilen programı Melih Altınok ile Sebep Sonuç'ta önemli konulara yönelik açıklamalarda bulundu. Feyzioğlu CHP'nin yerel yönetimlere özerklik vadettiğini öne sürerken, partinin üst düzey yöneticilerinin HDP'ye gönülden bağlı olduğunu vurguladı. CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na da değinen Feyzioğlu "Kaftancıoğlu CHP'de değil HDP'de barınabilir." dedi. .
Metin Feyzioğlu A Haber’de
Metin Feyzioğlu A Haber'de
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