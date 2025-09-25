Eski Bakan Karaismailoğlu’ndan İstanbul çıkarması

Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında AK Parti Maltepe İlçe Başkanlığı organizasyonunda vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi. Programda konuşan Bakan Karaismailoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) yolsuzluklarla gündemde yer aldığını belirterek "Hepsi kendi şahsi menfaatleri için kendi zimmetlerine bu paraları geçirdiler. Bunun hesabını veriyorlar. Bu vicdansızlıktır, edepsizliktir. Her türlü kötü olumsuz sıfatları söyleyebilirsiniz" dedi.

