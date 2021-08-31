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Eski Afganistan Başbakanı Gülbeddin Hikmetyar A Haber'e konuştu | Türkiye eşsiz bir Cumhurbaşkanına sahip güvenilir bir ülke

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.08.2021 22:21
Güncelleme:31.08.2021 22:32
Afganistan'ın önde gelen siyasilerinden eski Afganistan Başbakanı Hizb-i İslami Partisi Lideri Gülbeddin Hikmetyar A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Hikmetyar, ABD'nin çekilme sürecinin ardından Afganistan'ı bekleyen süreci anlattı. Türkiye'nin eşsiz bir Cumhurbaşkanına sahip olduğunu ifade eden Hikmetyar, Türkiye'nin güvenilir bir ülke olduğunu söyledi. Taliban'a ilişkin çarpıcı ifadeler kullanan Hikmetyar, ülkede kurulacak olan yeni hükümete ilişkin son gelişmeleri A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali'ye verdiği özel röportajda anlattı.

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