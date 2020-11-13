Esir düşen Azerbaycan askeri Ermenistan vahşetini A Haber'de anlattı: Tek tek dişlerimi söktüler!

1992-93 yılları arasında Ermenistan ordusu tarafından esir alınan Azerbaycan askeri İlham Celili yaşadığı vahşeti yıllar sonra A Haber'de anlattı. 19 yaşında Ermenistan askerleri tarafında esir alındığını söyleyen Celili, Ermenistan askerleri tarafından esir alındığında tırnaklarının söküldüğünü, tek tek dişlerini çektiklerini söyledi. İnsanlık dışı zulümleri anlatırken gözleri dolan Celili, Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kurtarıldığını ve Türkiye'de tedavi gördüğünü söyledi.

1992-93 yılları arasında Ermenistan ordusu tarafından esir alınan Azerbaycan askeri İlham Celili yaşadığı vahşeti yıllar sonra A Haber'de anlattı. 19 yaşında Ermenistan askerleri tarafında esir alındığını söyleyen Celili, Ermenistan askerleri tarafından esir alındığında tırnaklarının söküldüğünü, tek tek dişlerini çektiklerini söyledi. İnsanlık dışı zulümleri anlatırken gözleri dolan Celili, Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kurtarıldığını ve Türkiye'de tedavi gördüğünü söyledi.