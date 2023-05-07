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Esenyurt'a Şehit ateşi düştü

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Giriş: 07.05.2023 23:05
Suriye'nin İdlib kentinde silah kazası sonucu şehit olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim'in Esenyurt'ta bulunan baba ocağına şehit ateşi düştü. Şehidin evinin bulunduğu sokak bayraklarla donatıldı.
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