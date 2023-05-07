07 Mayıs 2023, Pazar
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Esenyurt'a Şehit ateşi düştü
Suriye'nin İdlib kentinde silah kazası sonucu şehit olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim'in Esenyurt'ta bulunan baba ocağına şehit ateşi düştü. Şehidin evinin bulunduğu sokak bayraklarla donatıldı.