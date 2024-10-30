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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer evinde gözaltına alındı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer evinde gözaltına alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.10.2024 09:08
Güncelleme:30.10.2024 09:08
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı. Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapılıyor.
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