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Esad rejimi bir kez daha masumları hedef aldı! İşte rejimin vurduğu hastane

A Haber
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Giriş: 23.03.2021 08:51
Güncelleme:23.03.2021 09:16
Esad rejimi Suriye'nin İdlib kentinde yine sivilleri hedef aldı. Atarib bölgesinde bir hastaneye düzenlenen top ateşiyle biri çocuk 7 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı. Saldırıdan birkaç saat sonra ise, Rus savaş uçakları, İdlib Bölgesi'nde sarmada yakınlarındaki TIR parkını hedef aldı. Onlarca TIR hurdaya döndü döndü. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş bölgeden aktardı.
İşte rejimin vurduğu hastane İŞTE REJİMİN VURDUĞU HASTANE

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