Esad rejimi bir kez daha masumları hedef aldı! İşte rejimin vurduğu hastane

Esad rejimi Suriye'nin İdlib kentinde yine sivilleri hedef aldı. Atarib bölgesinde bir hastaneye düzenlenen top ateşiyle biri çocuk 7 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı. Saldırıdan birkaç saat sonra ise, Rus savaş uçakları, İdlib Bölgesi'nde sarmada yakınlarındaki TIR parkını hedef aldı. Onlarca TIR hurdaya döndü döndü. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş bölgeden aktardı.

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