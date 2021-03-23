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23 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Esad rejimi bir kez daha masumları hedef aldı! İşte rejimin vurduğu hastane Esad rejimi bir kez daha masumları hedef aldı! İşte rejimin vurduğu hastane Esad rejimi Suriye'nin İdlib kentinde yine sivilleri hedef aldı. Atarib bölgesinde bir hastaneye düzenlenen top ateşiyle biri çocuk 7 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı. Saldırıdan birkaç saat sonra ise, Rus savaş uçakları, İdlib Bölgesi'nde sarmada yakınlarındaki TIR parkını hedef aldı. Onlarca TIR hurdaya döndü döndü. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş bölgeden aktardı. Giriş Tarihi: 23.03.2021 09:14 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 09:16
Esad rejimi ve destekçisi Rusya Suriye'de bir kez daha sivilleri hedef aldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Saldırıda aralarında bir çocuk ve bir kadının bulunduğu 7 sivil yaşamını yitirdi, 15 kişi de yaralandı.
Saldırıdan birkaç saat sonra ise devreye Rus savaş uçakları girdi.
Jetlerin hedefinde İdlib Bölgesi'nde sarmada yakınlarındaki TIR parkı vardı.
Saldırıların ardından Türkiye, Rusya federasyonuna bildirimde bulundu. Bölgede konuşlanan Rus birlikleri ikaz edildi. Saldırıların derhal durdurulması istendi.