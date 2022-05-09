09 Mayıs 2022, Pazartesi
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Esad neden Tahran'a gitti? Suriye - İran yakınlaşması mı? Abdullah Ağar A Haber'de değerlendirdi
İran lideri Hamaney, Beşar Esad ile Tahran'da bir araya geldi. Peki Esad - Hamaney görüşmesinin perde arkasında ne var? Zamanlaması ne anlama geliyor? Bölgeyi ve Türkiye'yi nasıl etkiler? İran ile Rusya arasında yeni bir güvenlik anlaşması mı yapıldı? Rusya - Ukrayna savaşının görüşmeye etkisi oldu mu? Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.