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Esad neden Tahran'a gitti? Suriye - İran yakınlaşması mı? Abdullah Ağar A Haber'de değerlendirdi

İran lideri Hamaney, Esad ile Tahran'da bir araya geldi. Peki Esad - Hamaney görüşmesinin perde arkasında ne var? Zamanlaması ne anlama geliyor? Bölgeyi ve Türkiye'yi nasıl etkiler? İran ile Rusya arasında yeni bir güvenlik anlaşması mı yapıldı? Rusya - Ukrayna savaşının görüşmeye etkisi oldu mu? Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 09.05.2022 13:00 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 13:03
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Esad neden Tahran’a gitti? Suriye - İran yakınlaşması mı? Abdullah Ağar A Haber’de değerlendirdi

İran lideri Ali Hamaney, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Tahran'da bir araya geldi.

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Esad neden Tahran’a gitti? Suriye - İran yakınlaşması mı? Abdullah Ağar A Haber’de değerlendirdi

Görüşmenin perde arkası ne? Esad - Hamaney görüşmesinin perde arkasında ne var? Bölgeyi ve Türkiye'yi nasıl etkiler? İran ile Rusya arasında yeni bir güvenlik anlaşması mı yapıldı? Rusya - Ukrayna savaşının görüşmeye etkisi oldu mu? Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Esad neden Tahran’a gitti? Suriye - İran yakınlaşması mı? Abdullah Ağar A Haber’de değerlendirdi

İKİ ÜLKENİN PROXY'Sİ

İran'ın sadece Irak'ta değil Suriye'de de çok büyük bir etkisi var. Hem Irak temelli Haşdi Şabi'ler hem de Afganistan'dan getirmiş olduğu Fatimiyyun, Pakistan'dan getirmiş olduğu Zeynebiyyun tugaylarının Suriye'deki iç savaşa dahil olmaları ve Kudüs gücünün yani İran Devrim Muhafızları'na yurt dışı operasyonlar yapan birimin Suriye'deki etkinliği. Yani Suriye rejimi iki ülkenin temelde 'proxy'si. Birisi İran'ın birisi Rusya'nın.

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Esad neden Tahran’a gitti? Suriye - İran yakınlaşması mı? Abdullah Ağar A Haber’de değerlendirdi

İRAN İLE DEVİR TESLİM Mİ?

Bu açıdan bakıldığı zaman Esad'ın bir şekilde vekilliğini yapmış olduğu asille görüşme yapması son derece normal. Hele ki Ukrayna savaşının ortaya koymuş olduğu yeni jeopolitik türbülansta ve Suriye'ye olan etkilerinde. Sonuçta hepimiz şunu konuşuyoruz Rus askerlerinin bundan sonraki Suriye'deki varlığı ve etkinliği hangi seviyede olacak?

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Esad neden Tahran’a gitti? Suriye - İran yakınlaşması mı? Abdullah Ağar A Haber’de değerlendirdi

İran ile aralarında bir devir teslim gerçekleşecek mi? Rusya askerlerini çekerse o boşluğu İran yanlısı gruplar ve güçler mi dolduracak? Yoksa bir başka denklemin geliştiğine mi şahit olacağız? Bu son derece önemli bir konu.