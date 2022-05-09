Esad neden Tahran’a gitti? Suriye - İran yakınlaşması mı? Abdullah Ağar A Haber’de değerlendirdi

İKİ ÜLKENİN PROXY'Sİ

İran'ın sadece Irak'ta değil Suriye'de de çok büyük bir etkisi var. Hem Irak temelli Haşdi Şabi'ler hem de Afganistan'dan getirmiş olduğu Fatimiyyun, Pakistan'dan getirmiş olduğu Zeynebiyyun tugaylarının Suriye'deki iç savaşa dahil olmaları ve Kudüs gücünün yani İran Devrim Muhafızları'na yurt dışı operasyonlar yapan birimin Suriye'deki etkinliği. Yani Suriye rejimi iki ülkenin temelde 'proxy'si. Birisi İran'ın birisi Rusya'nın.