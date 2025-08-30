Erzurum’da gökyüzü heyecanı: Türkiye Ay’a bayrağını taşıyacak

Erzurum’da TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin uzay biliminde büyük mesafe kat ettiğini belirterek, “2027’nin ilk aylarında Türkiye Ay’a Ay Yıldızlı Bayrağı’nı taşıyan bir ülke olacak” dedi. Etkinlik, Doğu Anadolu Gözlem Evi’nde binden fazla katılımcıyla gerçekleştirildi. Kacır, Türkiye’nin İmece yüksek çözünürlüklü uydular, TÜRKSAT projeleri ve milli hibrit roket motorlarıyla uzay teknolojilerinde önemli adımlar attığını aktardı. Bakan, Erzurum’un Doğu’nun yükselen teknoloji üssü olmasını hedeflediklerini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum’un Teknofest için hazır olduğunu vurguladı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de etkinliğin şehir ve bölge gençlerine büyük katkı sağlayacağını belirtti. Etkinlik kapsamında astronomi gözlemleri, seminerler ve atölye çalışmaları düzenlendi. Türkiye’nin genç bilim insanlarıyla milli teknoloji hamlesine öncülük edeceği ifade edildi.

