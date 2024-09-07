07 Eylül 2024, Cumartesi
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Erzurum Valisi Çiftçi: Bomba ihbarının aslı yok!
Hindistan'dan Almanya'ya giden yolcu uçağı bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapmıştı. Saatler süren kontrollerin sonunda ihbarın asılsız olduğu bildirildi. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi yaptığı açıklamada "Bomba ihbarının asılsız olduğu ortaya çıktı." ifadelerin kullandı