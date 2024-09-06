Erzurum hava sahası uçuşlara kapatıldı! Vali A Haber'e konuştu

Hindistan’dan Almanya’ya giden uçakta bir bomba ihbarı yapıldı. Uçak Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Uçak boşaltılırken, hava sahası da uçuşa kapatıldı. Ekipler bölgeye intikal etti. Bomba imha uzmanları uçakta arama yapıyor. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi A Haber'e yaptığı açıklamada "Yolcuların başka bir havalimanına sevk edilmesi gibi bir durum yok. İhbar olumsuz çıkarsa bagajlar geri yüklenip yolculuk devam edecek." ifadelerini kullandı.

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