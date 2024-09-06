06 Eylül 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Erzurum hava sahası uçuşlara kapatıldı! Vali A Haber'e konuştu
Hindistan’dan Almanya’ya giden uçakta bir bomba ihbarı yapıldı. Uçak Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Uçak boşaltılırken, hava sahası da uçuşa kapatıldı. Ekipler bölgeye intikal etti. Bomba imha uzmanları uçakta arama yapıyor. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi A Haber'e yaptığı açıklamada "Yolcuların başka bir havalimanına sevk edilmesi gibi bir durum yok. İhbar olumsuz çıkarsa bagajlar geri yüklenip yolculuk devam edecek." ifadelerini kullandı.