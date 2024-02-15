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Erzincan’daki facia için komisyon kararı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.02.2024 00:26
TBMM Genel Kurulunda, Erzincan'daki madende yaşanan toprak kaymasının tüm yönleriyle araştırılmasına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte detaylar...
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Erzincan’daki facia için komisyon kararı!
Erzincan’daki facia için komisyon kararı!
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